Die bauliche Maßnahme

Seit der entflammten Diskussion um verschärfte Grenzsicherungen in Europa, ist auch der Brenner ins Zentrum politischer Aufmerksamkeit gerückt. Nikolaus Geyrhalter beschäftigt sich in diesem Film mit der Grenzregion Brenner und ihrer BewohnerInnen, während ein politischer Entschluss gefasst wird, der auf Befürchtungen und Angst basiert und der nicht nur auf die Region, sondern auf ganz Europa Auswirkungen haben wird.

Was bedeutet eine solche Maßnahme für die BewohnerInnen?

Wie schreibt sich diese Veränderung in den Ort und die Lebensgeschichten ein?

Wie verändert der Ruf nach Grenzen das Denken der Menschen?

Ganz im Gegensatz zur offiziellen Politik, die von Ängsten und Ressentiments getrieben scheint, äußern sich die ProtagonistInnen des Films großteils so nachdenklich wie differenziert und mit einem sehr präzisen Blick auf die Besonderheit der Brennergrenze; eigenwillige und mündige BürgerInnen, die oberflächlichen Parolen nicht auf den Leim gehen.

Der österreichisch-italienische Grenzübergang am Brenner, heißt es an einer Stelle im Film, sei ein besonderer Grenzübergang, der sich mit anderen Übergängen nicht vergleichen lässt. Was hat es mit dem Brenner so Besonderes auf sich?

NIKOLAUS GEYRHALTER: Die Brennergrenze verläuft zwischen Nord- und Südtirol und trennt eine Region, die sich historisch immer als Einheit verstanden hat. Deshalb hat diese derzeit noch offene Grenze für die Tiroler auch so eine besondere Bedeutung. Und über den Brenner verläuft eine der Haupt-Transitrouten zwischen Nord- und Südeuropa. Der Brenner hat also große Symbolkraft, deshalb war die Idee eines Zaunes dort auch so ein polarisierendes Reizthema.