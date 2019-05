"Des Kaisers neuer Heiliger" im Stift Klosterneuburg

2019 jährt sich der Todestag von Kaiser Maximilian I. zum 500. Mal. Der so genannte „Letzte Ritter“ inszeniert die Geschichten von sich selbst und seiner Familie in allen verfügbaren Medienkanälen. Neben historischen Objekten lernt man auch die eigenen Ideen kennen, die Maximilian I zur medialen Umsetzung hatte. Die interaktiv gestaltete Jahresausstellung im Stift Klosterneuburg trägt den Untertitel "Maximilian I und Markgraf Leopold III in Zeiten des Medienwandels" und ist interaktiv gestaltet. Mittels einer gemeinsam mit dem Department Medien und Digitale Technologien der Fachhochschule St. Pölten entwickelten App, können Besucherinnen und Besucher in die Rolle eines Menschen schlüpfen, der zur Zeit Maximilians lebte.