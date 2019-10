Dermott Kennedy: Milch oder 850 Euro im Gitarrenkoffer

Es hat gute Gründe, dass Kennedy mit dem Unterzeichnen eines Plattenvertrages bis zu diesem Zeitpunkt wartete, obwohl es auch davor genug Angebote gab: „Ich verdiente in den drei Jahren mit Spotify genug, dass ich einzelne Auftritte in Amerika finanzieren konnte“, sagt er. „So habe ich jetzt am Start meiner Album-Künstler-Karriere schon eine richtig große Fanschar, die immer wieder zu meinen Shows kommt.“

Was die Fans an seinen Konzerten lieben, zeigt Kennedy, wenn er am 6. 11. im Wiener Gasometer auftritt.