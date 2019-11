Der Vamp von Favoriten

So gastierte sie etwa mit Hugo Wiener 1938 in Bogotá. Nach dem Gastspiel gingen sie gemeinsam auf Tournee durch ganz Kolumbien. Das Paar eröffnete in der Hauptstadt von Venezuela, Caracas, eine Bar, in der Cissy mit spanischen, englischen und französischen Chansons Erfolge feierte, Hugo schrieb die Nummern und begleitete sie am Klavier.