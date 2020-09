Der MAM Supreme Schnuller vereint Zahn- und Hautfreundlichkeit

Der österreichische Babyartikel-Hersteller MAM vereint ab sofort das Beste aus zwei Welten: Haut- und Zahnfreundlichkeit in einem Schnuller. Das neue Highlight aus dem Hause MAM heißt MAM Supreme und ist eine Kombination aus dem zahnfreundlichen Sauger des beliebten MAM Perfect und dem hautfreundlichen Schild des MAM Air. Was bedeutet das? Um Zahnfehlstellungen vorzubeugen und damit sich der Kiefer eines Babys gesund entwickeln kann, wurde der MAM Perfect Sauger so konzipiert, dass sein Saugerhals 60% dünner und vier Mal flexibler, als bei herkömmlichen Schnullern, ist. Dadurch gelingt ein fast natürlicher Mundschluss und der Druck auf sensible Kinderzähne wird verringert. Zusätzlich freut sich Babys zarte Haut: Das luftige Schild des MAM Air beugt Hautirritationen vor, die durch Feuchtigkeit unter einem geschlossenen Schnuller-Schild auftreten können, und sorgt für ein angenehmes Gefühl um den Mund. Abgerundet werden die so wichtigen Eigenschaften durch trendige, kindgerechte Designs.

Erhältlich ist der MAM Supreme in 3 verschiedenen Größen (0-6, 6-16 und 16+ Monate), bei Müller, auf www.amazon.de sowie ab Herbst bei Interspar.