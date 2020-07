Der KURIER verlost Tickets für die Vienna Sightseeing Tours

Der Tourismus zählt in diesem Jahr zu den großen Verlierern der Corona-Krise. Normalerweise sind etwa zwei Drittel der Passagiere der Vienna-Sightseeing-Tours internationale Touristen. Weil die jetzt fehlen, will man in diesem Jahr vor allem auf Deutsche und Österreicher setzen.

Der KURIER verlost „Hop on, hop off“-Classic 24-Stunden-Tickets. Und zwar 2x2 Familientickets (für 2 Erwachsene und 2 Kinder) sowie 2x2 Tickets für Erwachsene.