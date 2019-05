„Der Kirschgarten“ – Theater mit Humor

Humorvoll und poetisch fokussiert Valudskis in seiner Produktion die allgemeine Verunsicherung der Bewohner des Landguts und ihren Wunsch, das vertraute Daheim zu bewahren.

Auf der Bühne des TAG – Theater an der Gumpendorfer Straße (6., Gumpendorfer Straße 67) verkörpern derzeit die Schauspieler Michaela Kaspar, Jens Claßen, Raphael Nicholas, Karola Niederhuber, Lisa Schrammel und Georg Schubert die Charaktere der Geschichte. Für die Vorstellung am 24. Mai verlost der KURIER vier mal zwei Theaterkarten.

Für Schauspielerin Michaela Kaspar ist es nicht der erste Auftritt in einem Stück nach Tschechow. Sie spielte 2016 bereits die Akadina in „Die Möwe“. In „ Kirschgarten. Eine Komödie ohne Bäume“ stellt sie die Gutsherrin Ljubow dar, die um ihr Anwesen fürchtet. Kaspar ist in Deutschland geboren. 1999 schloss sie ihre Schauspielausbildung in Wien ab.