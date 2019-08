Der Herr der Ringe und der Hobbit - das Konzert am 12. August

Die fantastische Welt der Hobbits und Elben aus J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ kommt als Konzert mit symphonischen Orchester und Chor am Montag, 12. August 2019 nach St. Margarethen.

In einer zweistündigen Abendaufführung wird die sagenhafte Welt der Hobbits in einem einmaligen musikalischen Ereignis zum Leben erweckt. Von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben - fast 100 Mitwirkende werden im Steinbruch St. Margarethen in einen musikalischen Schauplatz von Mittelerde verwandeln.

Howard Shore, der die Musik für die Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit" komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet.

Als besonderer Gast wird an diesem Abend „Pippin“-Darsteller Billy Boyd anwesend sein. Er komponierte und sang für Peter Jackson die beiden Musikstücke „Edge of Night“ in „Der Herr der Ringe“ sowie „The Last Goodbye“ in „Der Hobbit“.

Billy Boyd wurde ursprünglich nur als Schauspieler von Peter Jackson verpflichtet, sang aber eines Nachts in einer Karaoke Bar in Neuseeland so beeindruckend, dass ihn die Produzenten fragten, ob er Interesse an einer Filmkomposition hätte. Zwei Tage später präsentierte er Peter Jackson drei Musikstücke und bereits einen Tag später wurde die Szene mit seinem Song „Edge of Night“ gedreht.