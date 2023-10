Auch kulinarisch wird einiges geboten: Groovy Street Food von ausgewählten Gastronom:innen werden frisch und heiß serviert. Die French-Fries-Kreationen und süße Crêpes sind schon allein einen Besuch wert. Und zur Feier des Tages gehen MIT ALLES und FESCH’MARKT gemeinsam einen heben. What a Jeroboam of Joy, wenn die Winzer des Landes in der Seifenfabrik Graz die Korken öffnen. Im Eingangsbereich gibt es spannende Weine zum Durchkosten und auch zum Ab-Hof-Preis zu kaufen. Die Steirischen und Wiener Winzer selbst erklären ihre Philosophie, die hinter ihren Weinen steht und wie sie ganz ohne Zusätze und Schnickschnack Weine im Einklang mit der Natur kreieren. All jene, die sich für Individualität, Innovation und Nachhaltigkeit interessieren, die lieber Unikate mit Geschichte einkaufen als günstige Konzernware, sollten unbedingt beim Fesch’markt vorbeischauen und zwar vom 13. bis 15. Oktober in der Seifenfabrik Graz.

Öffnungszeiten:

Freitag: 14 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Sonntag: 10 bis 19 Uhr