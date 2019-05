Der DFB-Pokal Finalkracher 2019

Auch die Fußball-Saison in der Deutschen Bundesliga neigt sich dem Ende zu, am 25. Mai wird in Berlin das DFB-Pokalfinale ausgetragen. Im Endspiel stehen sich der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern München, sowie RB Leipzig gegenüber. Es ist das achte Duell der beiden Mannschaften. Die Bayern hatten sich im Halbfinale knapp gegen Werder Bremen durchgesetzt, Leipzig bezwang den Zweitligisten Hamburg. Die Münchner holten bis dato 18 mal den Pokal-Titel, der letzte datiert aus dem Jahr 2016. In den letzten beiden Jahren jubelten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, der Ex-Verein von Bayern-Trainer Niko Kovac.