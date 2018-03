Der Besuch der alten Dame

Erleben Sie anlässlich des 100. Geburtstags von Gottfried von Einem sein Meisterwerk nach Friedrich Dürrenmatts berühmter Komödie in einer Inszenierung des Opernregisseurs Keith Warner.



Inhalt:

Claire Zachanassian war in ihrem Heimatort Güllen als junges Mädchen von Ill, dem Kaufmann, geschwängert und sitzengelassen worden. Aus ihrer spießigen Kleinstadt wurde sie als Dirne gedemütigt vertrieben. Viele Jahre später ist sie durch etliche Ehen immens reich geworden und kehrt zurück in das inzwischen völlig heruntergekommene und verarmte Güllen. Mit sich führt sie einen leeren Sarg, denn sie plant tödliche Rache an ihrem gewissenlosen Verführer: Wenn man in Güllen Ill für sie töten, sollen sie eine Milliarde erhalten. Nach dem ersten Schock ergreift die Geldgier die Stadt, und der zynische Plan funktioniert. Ill wird von den Bürgern gefangen und getötet, sie erhalten die Milliarde. Claire reist mit seiner Leiche im Sarg als Jagd - trophäe wieder ab.



Unter der musikalischen Leitung von Michael Boder ist die Mezzosopranistin Katarina Karnéus als Claire Zachanassian zu hören.

Oper in drei Akten (1971) I Musik von Gottfried von Einem I Libretto von Friedrich Dürrenmatt I Neuproduktion des Theater an der Wien

Premiere: Freitag, 16. März 2018, 19:00 Uhr I Aufführungen: 18. / 20. / 23. / 26. / 28. März 2018, 19:00 Uhr