Demnächst im Kino: STERNE UNTER DER STADT

An seinem zehnten Geburtstag beschließt Alexander sich niemals zu verlieben. Als er Jahre später zum ersten Mal Caro begegnet stürzt ihn seine Entscheidung in eine bittersüße Welt, in der er viermal erschossen wird und einmal den Winter in den Sommer holt.

In den Hauptrollen: Verena Altenberger und Thomas Prenn, Margarethe Tiesel, Harald Windisch, Simon Hatzl, Selina Graf uvm.

Alles Infos zum Film finden Sie unter: filmladen.at