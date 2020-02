Trashige Show inspiriert von Kunstgalerien

Am 21. Februar fahren Deichkind in der Wiener Stadthalle trotzdem mit einer spektakulären Show auf. „Wir wollten mit dieser Tour wieder mehr Farbe in unsere Auftritte bringen“, erklärt Dürre. „Wir waren in vielen Kunstausstellungen, um uns inspirieren zu lassen. Wir haben aber sicher keine riesigen LED-Wände, wie alle anderen. Bei uns gibt es nach wie vor nur selbst gebastelte Dinge, die aus unserer Werkstatt kommen, um das Deichkind-Erlebnis weiterhin zu etwas Besonderem zu machen.“