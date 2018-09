DEADPOOL 2

Als ein Supersoldat in mörderischer Mission auf den Plan tritt, sieht Deadpool sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken, und was es wirklich heißt, ein Held zu sein – und das alles während er 50 Shades of Hintern versohlt. Denn manchmal muss man, um das Richtige zu tun, schmutzig kämpfen.

Neben der Rückkehr beliebter Charaktere aus DEADPOOL1 (Weasel, Blind Al, Dopinder) auch zahlreiche NEUE, darunter Fanliebling Calbe und Domino!

Jetzt als Download und ab 27.09.2018 als 4k UHD, Blu-ray und DVD erhältlich!