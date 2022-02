David Hockney-Retrospektive im Bank Austria Kunstforum Wien

„Ich male, was mir gefällt, wann es mir gefällt und wo es mir gefällt“, sagte David Hockney am Anfang seiner fast 70 Jahre langen Karriere 1962. Das Time-Magazin zählte den Künstler 2019 zu den weltweit 100 einflussreichsten Menschen. Dabei hat man ihm oft den Vorwurf der Oberflächlichkeit gemacht. In den 60er-Jahren, nachdem er vom kühlen nordenglischen Bradford ins warme Kalifornien übersiedelt war, malte er das, was er dort sah und lieben lernte: junge Männer im Schwimmbecken unter blauem Himmel, Beverly-Hills-Hausfrauen vor Haus- und Gartenidylle.

Dabei machte er seine Homosexualität ebenso gelassen zum Bildthema wie Mitte der 90er-Jahre seine beiden Dackel Stanley und Boodgie, denen er eine Werkgruppe widmete. Die „Swimmingpool“- Arbeiten, die den kalifornischen Lebensstil der 1970er Jahre treffend darstellen, haben längst Kultstatus erreicht.

Das Bank Austria Kunstforum Wien zeigt in der ersten umfassenden Retrospektive des Briten in Österreich sein vielfältiges Werk als Maler, Fotograf, Zeichner – auch auf dem iPad – und Grafiker: „David Hockney: Insights. Reflecting the Tate Collection“.