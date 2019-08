DAS ZWEITE LEBEN DES MONSIEUR ALAIN

Monsieur Alain genießt als Geschäftsmann einen guten Ruf und hat ein Talent dafür, Reden zu halten. Ständig ist er auf Achse. So gut wie nie hat er länger für etwas wie Erholung, geschweige denn seine Familie, Zeit.

Doch eines Tages holt der Stress ihn ein und Alain erleidet einen Schlaganfall. Plötzlich ist nichts mehr so wie vorher, denn weder die Sprache noch das Gedächtnis funktionieren noch wie gewohnt. Für seine Rehabilitation arbeitet Alain mit der jungen Logopädin Jeanne, die ihm nicht nur das Reden neu beizubringen versucht, sondern ihm auch die eine oder andere Lektion in Sachen Geduld erteilt.