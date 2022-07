Jetzt mitspielen! Das Top-Heuriger Sommergewinnspiel

„Top-Heuriger“ steht für herausragenden Wein und Genussvielfalt in Niederösterreich

Die Landschaften Niederösterreichs sind so vielfältig wie die Weine und Köstlichkeiten, die das größte Bundesland zu bieten hat. Um Genusskultur, Kulinarik, Vielfalt und Qualität zu verbinden, gründeten das Land Niederösterreich und die Landwirtschaftskammer NÖ 2008 die Marke Top-Heuriger, die Gütesiegel und Qualitätsprogramm zugleich ist. Bei den niederösterreichischen Top-Heurigen ist jeder gut aufgehoben, der beim Essen und Trinken auf der Suche nach Qualität und besonderen Erlebnissen ist.

Am besten Sie überzeugen sich selbst: beim Besuch eines Top-Heurigen oder bei der Teilnahme am Gewinnspiel!