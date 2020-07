Das Theaterereignis "Die letzten Tage der Menschheit"

Unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges schrieb Karl Kraus in den Jahren 1915-1922 „Die letzten Tage der Menschheit“, eine „Tragödie in 5 Akten mit Vorspiel und Epilog“. Kraus schreibt im Vorwort, das Stück „sei einem Marstheater zugedacht“, da ein normales Publikum ihm nicht standhalten könne. Wegen seiner enormen Anforderungen ist es noch nie komplett aufgeführt worden, es gehört zu den Schätzen des Welttheaters. Paulus Manker nimmt sich dem Mammutwerk an und verfrachtet die Szenerie in eine hundertjährige Industriehalle - die Remise der Badner Bahn.



Das Werk umfasst insgesamt 220 Szenen. Neben den unterschiedlichen Schauplätzen ist auch das Personenverzeichnis vielfältig und enthält hunderte Sprechrollen, die vom "einfachen Mann" bis zu kaiserlichen Hoheiten reichen.