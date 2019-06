Das Theaterereignis "Die letzten Tage der Menschheit"

Das Stück "Die letzten Tage der Menschheit" wird als "Gesamtkunstwerk" charakterisiert. Die literarische Vorlage stammt von Karl Karus – allerdings entsteht unter der Regie von "Theaterberserker" Paulus Manker ein Theaterereignis der Extraklasse. Die Inszenierung selbst ist ein Abstieg in die Hölle, der bei Tageslicht beginnt und in tiefster Dunkelheit endet. Dazwischen haben die Zuseher die Möglichkeit, unmittelbar am Gschehen teilzuhaben. In Zeitungsredaktionen sitzen und auf alten Schreibmaschinen tippen, in Feldbetten eines Lazaretts liegen, im Vorstadttheater Wein trinken oder in einem offenen Mannschaftswagen aufs Schlachtfeld hinausfahren – all das sind Live-Erlebnisse, die das Stück zu einem unvergesslichen Ereignis machen. So wird das Publikum nicht nhur Zeuge der Handlung, sondern auch Teil des Geschehens und entscheidet selbst, wem es folgen wird. So kann ein eigenes Drama konstruiert werden.