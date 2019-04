Das Theater an der Wien startet in die neue Opernsaison

Mit der Spielzeit 2019/20 eröffnet das Opernhaus der Stadt Wien seine vierzehnte Saison. Diese umfasst 12 Premieren im Theater an der Wien und in der Kammeroper. Am Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gaspare Spontini, Vincenzo Bellini, Stanislaw Moniuszko, Charles Gounod, Christoph Willibald Gluck, Antonín Dvořák, Richard Strauss, Sergei Prokofjew sowie Uraufführungen von Christian Jost und Tscho Theissing.