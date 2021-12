Das Phänomen Heinz Conrads

Die Ausstellung »Griass eich die Madln, servas die Buam«, die im Titel ganz bewusst auf die längst zum geflügelten Wort gewordene Grußformel von Heinz Conrads Bezug nimmt, ist der erste Versuch, die Karriere einer in Österreich zeitweise nahezu omnipräsenten Medienfigur mit wissenschaftlichem Anspruch mentalitätsgeschichtlich, historisch und kulturell einzuordnen. Der Ausstellungsbereich gliedert sich zum einen in eine im weitesten Sinne fotografische Dokumentation der Betätigungsfelder Conrads ab den 1940er bis in die 1980er Jahre. Zum anderen werden auf Medienschirmen, optisch und akustisch, Sequenzen seiner Radio- und Fernsehsendungen sowie seiner schauspielerischen Tätigkeiten im Kabarett, am Theater und im Film präsentiert.

Die Wienbibliothek hat 1987, 1994 und 2002 den Teilnachlass Conrads von seiner Witwe Erika Conrads übernommen. Neben Korrespondenzstücken und Gratulationsschreiben zu diversen Ehrungen, Auszeichnungen und Jubiläen, enthält der Teilnachlass große Konvolute an Fanpost, Plakate sowie die ORF-Manuskripte u. a. zu seiner Radio-Sendung »Was gibt es Neues«, die ab 1946 vierzig Jahre lang im Österreichischen Rundfunk, immer am Sonntagmorgen, zu hören war. Die in der Ausstellung gezeigten Fotos, persönlichen Dokumente, Theaterprogramme und Flyer befinden sich heute zum überwiegenden Teil im Bezirksmuseum Penzing.

Infos zur Ausstellung finden Sie unter: wienbibliothek.at

Das Buch zur Ausstellung ist im Residenz Verlag erschienen.