Das Lied der Nibelungen im Stadttheater Mödling

Wer kennt ihn nicht, den kühnen Helden Siegfried. Einer der ältesten Figuren der deutschen Sagenwelt wird endlich ein eigenes Fantasy-Musical gewidmet. Siegfried hat viele Abenteuer zu bestehen, doch was er nicht ahnt: nicht jeder meint es gut mit ihm. In dieser Geschichte geht es turbulent zu, denn nichts ist, so wie es scheint. Zum allerersten Mal bei teatro ein Fantasy-Musical.