Das KURIER-Adventgewinnspiel: 24 Mal Mariazeller Advent

Beliebtes und Bewährtes aus der romantischen Lebkuchenstadt und viele neue Attraktionen erwarten auch heuer wieder die Besucherinnen und Besucher beim 20. Mariazeller Advent in der Vorweihnachtszeit.

„Alle Jahre wieder…“ – so klingt die Tradition in Österreich, wenn Weihnachten naht.

Vom 21. November bis 22. Dezember 2019 hat Österreichs größter traditioneller Christkindlmarkt wieder an jedem Adventwochenende von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Am malerischen Hauptplatz vor der Mariazeller Basilika werden auch in diesem Jahr traditionelles Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten, und zahlreiche Erlebnis-Stationen geboten. Zu den musikalischen Highlights zählen das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 21. November, das Konzert der Regensburger Domspatzen am 7. Dezember und das Panflötenkonzert des blinden Musikers Wolfgang Niegelhell am 14. Dezember. Anlässlich des 20. Jubiläums wird außerdem der weltweit erste begehbare Adventskalender errichtet.

Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zum Mariazeller Advent unter:

www.mariazeller-advent.at