DAS KRUMME HAUS - Crooked House

LIVE Krimi Wien

Sie stehen auf Spannung und Adrenalin, lösen gerne Rätsel und sind es leid Krimis und Co. nur im Fernsehen oder in Büchern zu genießen?

Dann sind Sie hier genau richtig! Mit Logik, Scharfsinn, Teamwork und dem richtigen Timing könne Sie bei "LIVE Krimi Wien" selbst und hautnah in eine Welt voller Überraschungen eintauchen. Lösen Sie Kriminalfälle oder schützen Sie die Stadt vor einer hochexplosiven Bombe. Spielerisch schlüpfen Sie in die Rollen von Polizei, Detektiven und Kommissaren.

Alle Infos dazu unter: www.live-krimi.at