Das große Regenwurm-Gewinnspiel

Biolandwirt Alfred Grand hat er sich auf Regenwurmfarming spezialisiert. In seinem Wurmstall im niederösterreichischen Absdorf machen Millionen Kompostwürmer gleichzeitig das, was sie auch im Boden tun: graben, lockern und durchlüften. Produziert wird vom Regenwurm auch unermüdlich der beste Regenwurmhummus, der vom Unternehmen Verimgrand als Biodünger vertrieben wird. Mittels einer Wurmbox werden Haushaltsabfälle der Würmer verwertet. Auf seinem Forschungsbauernhof in Absdorf vermittelt Alfred Grand Wissen und lässt in den Bereich Regenwurmfarming einblicken.