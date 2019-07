Das Balé da Cidade bringt brasilianisches Flair nach Wien

Caetano Veloso gehört zu den hellsten Sternen am Musikhimmel Brasiliens. Seine weiche Stimme ist ebenso sein Markenzeichen wie seine starken politischen Überzeugungen. Letztere brachten ihn vor fünfzig Jahren ins Gefängnis und in die Verbannung. Das Balé da Cidade de São Paulo widmet sich dem

künstlerischen Universum des nun 76jährigen Weltstars: In Um Jeito de Corpo („Ein Weg des Körpers“) versetzt sich das heute von ImPulsTanz-Mitbegründer Ismael Ivo geleitete Balé mit über 30 hochenergetischen und ausdrucksstarken Tänzern in das reiche poetische Universum des Musikers.