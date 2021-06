Der Objektkünstler Daniel Spoerri hat einst in seinem Düsseldorfer Restaurant exotische Mahlzeiten kreiert und die Speisereste samt Tischdecke, schmutzigem Geschirr, Gläsern und Besteck ab Ende der 1960er Jahre in seiner „Eat Art Galerie“ zu Assemblagen zusammengebaut. Wobei der Vater der „Eat Art“ und passionierte Sammler neben Collagen von Gebrauchsgegenständen auch Skulpturen und Bilderzyklen schuf. Das künstlerische Werk des 91-Jährigen wird in einer umfassenden Retrospektive im Kunstforum Wien gezeigt und stellt einen Rundgang durch 60 Jahre Kunstgeschichte dar.

Daniel Spoerri ist Sammler historischer Kochbücher, kulinarischer Ethnologe,Gründer eines Restaurants und Provokateur von Auge und Gaumen. Kochen spielt demnach in seinem Schaffen eine tragende Rolle. Im Büchlein „Eat Art – Daniel Spoerris Gastronoptikum“ (Ed Nautilus) sind Rezepte, Glossen und Anekdoten zu einer Kulturgeschichte des Essens und einer Einführung in die Eat Art zusammengestellt.



Daniel Spoerri

noch bis 27. Juni im Bank Austria Kunstforum Wien

www.kunstforumwien.at