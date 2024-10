Convent Garden Sinfonietta - aufstrebende Stars der Klassik im Wiener Musikverein

Am 15. und 16. November 2024 öffnet die MARX HALLE in Wien ihre Tore für eines der bedeutendsten Wein- und Genussfestivals Österreichs: die MondoVino, präsentiert von WEIN & CO. Dieses Event ist längst ein fester Bestandteil im Kalender aller Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber sowie Gourmets und feiert in diesem Jahr bereits seine 17. Auflage. Besucherinnen und Besucher können sich auf zwei Tage voller erstklassiger Weine, kulinarischer Köstlichkeiten und spannender Neuentdeckungen freuen – dieses Festival steht für Genuss in all seinen Facetten.