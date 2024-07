Conchita Wurst am 12. Juli im THEATER IM PARK

2014 eroberte Tom Neuwirth aka Conchita Wurst mit den Worten „We Are Unstoppable!“ beim Eurovision Song Contest die Herzen der Zuseher:innen im Sturm und weit über die queere Community hinaus. Seither veröffentlichte er drei Studioalben, tourte durch mehr als 20 Länder, performte mit namhaften Orchestern und nutzte seine Popularität immer wieder für gesellschaftspolitische Anliegen wie Gender Equality, Antirassismus und Diversität.

Er gab Konzerte mit Orchester in der Oper von Sydney, der Berliner Philharmonie, in der Hamburger Laeiszhalle, mit dem BBC Concert Orchestra im London Palladium, mit den Wiener Symphonikern im Wiener Konzerthaus, sowie zuletzt mit der Philharmonie Salzburg.

Erleben Sie nun, 10 Jahre nach dem Song Contest, den facettenreichen Künstler in einem persönlichen Unplugged-Set, in dem seine musikalische Vielfalt und seine außergewöhnliche Stimme in vollem Maße zur Geltung kommen.

Conchita Wurst – Gesang

Edo Mjusik – Gitarre, Beatbox

Anja Obermayer – Gesang, Klavier

Cornelia Perwein – Cello