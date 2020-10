Comic-Workshop für Kinder zu Gustav Klimts "Beethovenfries"

Die Secession bietet in Kooperation mit dem Kurier einen kostenlosen Comic-Workshop für Kinder an. Am "Beethovenfries" werden die Figuren von Gustav Klimt genau betrachtet. Danach interpretieren die Kinder die Bildprogramme in Form von Comic-Strecken. Werke mit Karton, Stiften, Kleber, Folie, Schablonen und einer lautmalerischen Soundcollage.