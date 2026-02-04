The joy of entertainment Virtuose Spielfreude und faszinierende Lebendigkeit auf dem Fundament profunder Kenntnis der Aufführungstradition der Wiener Klassik zeichnen Colloredo aus. Genießen Sie die authentische Interpretation der Werke von Michael und Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart durch ein Streichquintett, zwei Oboen und zwei Hörner.

Stadttheater Wiener Neustadt | Donnerstag 23. März 2026 | 19.30 Uhr