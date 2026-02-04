Gewinnspiele

COLLOREDO im Stadtheater Wiener Neustadt: Tickets zu gewinnen

Genießen Sie die authentische Interpretation der Werke von Michael und Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart durch ein Streichquintett, zwei Oboen und zwei Hörner
KURIER verlost 5x2 Tickets für Colloredo am 23. März 2026 um 19.30 Uhr im Stadtheater Wiener Neustadt
Von KURIER Marketing
04.02.26, 09:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

The joy of entertainment Virtuose Spielfreude und faszinierende Lebendigkeit auf dem Fundament profunder Kenntnis der Aufführungstradition der Wiener Klassik zeichnen Colloredo aus. Genießen Sie die authentische Interpretation der Werke von Michael und Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart durch ein Streichquintett, zwei Oboen und zwei Hörner.

Stadttheater Wiener Neustadt | Donnerstag 23. März 2026 | 19.30 Uhr

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

Kommentare