Cinderella: Das teatro Märchenmusical im Theater im Park

Am 01. Juni und am 17. August präsentiert THEATER IM PARK erstmals und exklusiv in Wien teatro mit der Erfolgsproduktion „Cinderella“ - ein all time favorite als märchenhaftes Musical, das alle ab 5 Jahren verzaubert.

Seit 26 Jahren bietet teatro Musiktheater für junges Publikum, seit jeher zeichnet sich Intendant Norberto Bertassi, ehem. Mitglied der Vereinigten Bühnen Wien, für den professionellen Standard verantwortlich und ist bekannt und bliebt dafür weltberühmte Klassiker auf die Bühne zu bringen – eindrucksvoll, witzig und berührend für die ganze Familie. Prinz Giacomo steht vor einem herausfordernden Unterfangen: er soll verheiratet werden.

So wird auf der Suche nach seiner Braut ein großer Ball im Königreich veranstaltet und alle Damen, nah und fern, sind geladen. Doch die gemeine Stiefmutter von Cinderella verbietet ihr das Haus zu verlassen, sie hat ganz bestimmte Pläne für ihre eigenen Töchter, und so machen sie Cinderella das Leben schwer. Zum Glück hat das Mädchen aber ganz besondere Freunde. Die lustigen Mäuse Stummel, Stammel und Stubs bringen sie immer zum Lachen und auch die coolen Tauben Schorschi und Wickerl machen ihr Mut. Und nicht zu vergessen, die guten Fee! Sie stehen ihr immer mit gutem Rat zur Seite und schlussendlich wird der große Ball ihr Leben komplett verändern.

Cinderella wird dabei eines ganz klar: Träume sind gut, aber man muss auch etwas dafür tun, damit sie in Erfüllung gehen. Zauberhaft, frech und wunderbar. Ein lustiges, romantisches teatro-Märchenmusical für Groß und Klein.

Dauer: 70 Minuten.

Buch: Peter Faerber/Norbert Holoubek Musik: Norberto Bertassi Arrangements und musikalische Leitung: David Schieber Regie: Peter Faerber Choreografie: Beatrix Gfaller