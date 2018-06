Chvrches: MeToo stoppte nicht die Gewalt-Drohungen

Gut möglich, dass Chvrches und Berninger diesen Song auch am 11. Juli im Donaupark in Linz zusammen singen. Denn an dem Tag sind beide Bands für das „Ahoi! The Full Hit Of Summer“ gebucht: The National als Headliner, Chvrches als Co-Headliner.

Mayberry und ihre Mitstreiter Iain Cook und Martin Doherty werden dabei natürlich auch andere Songs aus „Love Is Dead“ vorstellen. Damit fusioniert das Trio gekonnt Indie-Electronica-Sounds mit Radio-Pop und Anklängen an die 80er-Jahre. Und nichts davon ist so resigniert, wie der Album-Titel andeuten könnte.

„Bisher habe ich immer über die romantische Liebe geschrieben“, erklärt die 30-Jährige. „Das war immer ehrlich, aber diesmal wollte ich die Frustration ausdrücken, die ich spüre, wenn man darüber nachdenkt, in was für einer Welt wir zur Zeit leben. Darüber, dass keiner irgendwelche Antworten auf all die Fragen zu den aktuellen Problemen hat. Diesmal wäre mir alles andere als unehrlich vorgekommen!“

Glaubt sie, dass die Liebe tot ist? „Es ist auf jeden Fall ein gedachtes Fragezeichen hinter diesem Titel. Wir haben lange darüber gesprochen und wissen auch, dass es ein sehr theatralisch ist. Aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass die Liebe tot ist. Und manchmal auch nicht.“