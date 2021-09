Christoph Fritz "Das Jüngste Gesicht" auf der Praterbühne

Christoph Fritz gewährt in seinem aktuellen Kabarettprogramm "Das jüngste Gesicht" mit einem Feuerwerk der pointierten Hoffnungslosigkeit Einblicke in seine Lebensgeschichte und die Gedankenwelt. Die Gedankenwelt eines Mittzwanzigers, der in einer ländlichen Gemeinde aufwuchs in der, laut eigener Aussage, "Veganismus als Einstiegsdroge zur Homosexualität", gilt.



Das seinem Alter hinterherhinkende Gesicht ist bis heute sein ständiger Begleiter. Überzeugen Sie sich selbst – Christoph Fritz IST "Das Jüngste Gesicht".