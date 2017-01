Carrington-Brown - "10“

Musik-Kabarett von Carrington-Brown und Joe, dem Cello: Eine großartige, hoch musikalische "Ménage-à-trois“. Rebeccas Sprachwitz und der Spaß, Joe virtuos zu bespielen. Colin, der mit seiner tiefen und durchdringenden Stimme Rebecca und Joe singend und schauspielerisch unterstützt. Und Joe: Auch er eine multiple Persönlichkeit - äußerlich ein Cello aus dem 18. Jahrhundert, verwandelt und präsentiert er sich unter Rebeccas Anleitung mal als Dudelsack, als Gitarre, als Fiddle, als indische Geige ... oder auch klassisch bespieltes Cello.



In ihrer neuen Show "10“ feiert das mehrfach ausgezeichnete britische Duo Carrington-Brown ihre ersten 10 Jahre zusammen auf der Bühne. Es gibt viele Gründe zum Feiern:



• 10 Jahre zusammen auf der Bühne und im Leben

• 10 Jahre Leben in Deutschland

• 10 Jahre verheiratet sein

• und, und, und!



Mit ihrem Programm "10" kommen sie im Februar 2017 nach Österreich. Durch weltweite Auftritte haben sie sich in kürzester Zeit international einen hervorragenden Ruf in der Comedy- und Kabarett-Szene erworben. Am Besten überzeugen Sie sich selbst:





8. Februar 2017, 20:00 Uhr * Linz, Posthof * * * Österreich-Premiere * * *

9. Februar 2017, 20:00 Uhr * Graz, Orpheum

10. Februar 2017, 19:30 Uhr * Wien, Theater Akzent

11. Februar 2017, 19:30 Uhr * St. Pölten, Bühne im Hof

Tickets unter oeticket.com