Erleben Sie die Römerstadt Carnuntum mit all ihren Facetten. Weltweit einzigartig wurden am Originalstandort mit den Mitteln der experimentellen Archäologie die römischen Häuser wieder so aufgebaut, wie sie vor 1.700 Jahren das Stadtbild Carnuntums prägten.



Dabei wird die Vergangenheit vor allem für Kinder besonders gut verständlich: Keine leblosen Grundmauern, sondern echte Häuser, die man betreten kann, in denen man alles angreifen darf und in denen (wie etwa in der Therme) sogar das Wasser plätschert. So wird Geschichte nicht zum langweiligen Vortrag, sondern zum Abenteuer, das man selbst erleben kann. Ein tolles Familienspiel (kostenlos zum Eintritt erhältlich) und ein großer Abenteuerspielplatz runden das Angebot ab.