Calexico und Iron & Wine feiern ihre 14-jährige Freundschaft

Weshalb Beam und Calexico in den 14 Jahren dazwischen immer in Kontakt blieben, mitsammen jammten, wann immer sie in der gleichen Stadt waren, und zum Beispiel für den Soundtrack der Bob-Dylan-Film-Biografie „I’m Not There“ gemeinsam dessen Song „Dark Eyes“ aufnahmen.

Eigentlich wollten Iron & Wine und Calexico schon 2015 zum zehnjährigen Jubiläum ihrer ersten Zusammenarbeit wieder gemeinsame Sache machen. Doch damals scheiterte das an den randvollen Tourkalendern der beiden Acts. Denn eines war immer klar: Wenn sie gemeinsam ein Album machen, wollen sie auch gemeinsam auf Tour gehen. Diese Tour kommt jetzt nach Österreich: Am 28. 7. treten Calexico and Iron & Wine im Konzerthaus in Wien und am 10. 11. im Posthof in Linz auf.