Budapest Festival Orchester mit Rudolf Buchbinder in Grafenegg

Musikerlebnis in Grafenegg !

Rudolf Buchbinder, der Intendant des Grafenegg Festivals, ist selbst auch Ehrenmitglied des Budapest Festival Orchester, mit der er gemeinsam am 24. August im Wolkentrum aufritt. Gleich zwei Mal darf man sich auf Brahms in einer Orchesterversion, die von Buchbinder am Klavier begleitet wird, freuen. In beiden Fällen handelt es sich um die Nr. 1 der jeweiligen Gattung – zuerst das Klavierkonzert in d-Moll, dann die Symphonie in c-Moll.

Weitere Infos unter https://www.grafenegg.com/de/programm-tickets/budapest-festival-orchester-rudolf-buchbinder#2023-08-24-19h15