Buch zu gewinnen: „Soho in Ottakring“ feiert 20-Jahr-Jubiläum

„ Soho in Ottakring“ feiert heuer 20-jähriges Bestehen. Im Jahr 1999 als Kunstprojekt im urbanen Raum entstanden, verfolgt es den Anspruch, mit künstlerischen Mitteln Ebenen der Reflexion zu visualisieren und erlebbar zu machen. Seit 2013 setzt es einen neuen Fokus auf das Gebiet Sandleiten.

Anlässlich des Jubiläums ist nun ein Buch herausgekommen: „Wir feiern! 20 Jahre Soho in Ottakring“. Das Buch wird am Freitag, 4. Oktober, ab 18 Uhr, in der Galerie „Die Schöne“ (16., Kuffnergasse 7) präsentiert.

