Bryan Ferry live

KURIER-Konzert

Das „Studio One“ in dem Gässchen Avonmore Place südlich des Konferenzzentrums Olympia in London wirkt wie ein Museum der Rock- geschichte: In jedem Eck stapeln sich Erinnerungen an die analoge Aufnahmetechnik – Effektgeräte, Bandmaschinen und Mikrofone aus den 60er- und 70er- Jahren. Und der Lagerraum beherbergt eine umfangreiche Sammlung fast schon antiker Keyboards. Diese gehört Bryan Ferry, der hier sein Hauptquartier hat. Auch sein jüngstes Album hat der 71-Jährige hier aufgenommen – und „Avonmore“ genannt. Mit der Tour dazu kommt Ferry für zwei KURIER-Konzerte nach Österreich, gastiert am 30. Mai in der Wiener Stadthalle und am 1. Juni imStefaniensaal in Graz. Natürlich hat Ferry dabei einige der „Avonmore“- Songs im Programm. Die künstlerische Inspiration für dieses beeindruckende Spätwerk kam von den turbulenten Jahren, die Ferry davor durchlebte.



Verlorene Liebe

2011 musst er wegen gefährlicher Herzrhythmusstörungen eine Tour abbrechen. Sein Sohn Merlin wurde bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass man nicht wusste, ob er überleben würde. 2014 folgte die Scheidung von seiner zweiten Frau. „,Avonmore’ besteht nur aus Liedern über eine verlorene Liebe“, erzählte er der britischen Tageszeitung Daily Mail. „Das ist witzig, weil ich eigentlich ein sehr privater Mensch bin. Aber in der Musik versuche ich, so offen wie möglich zu sein und zu teilen, was in mir vorgeht.“ Mit im Programm, mit dem Ferry nach Österreich kommt, sind aber auch fast alle Hits der Art-Rock-Band RoxyMusic, die er 1971mit Saxofonist Andy Mackay und dem oft mit Feder-Boa und wild geschminkt auftretenden Keyboarder Brian Eno in London gegründet hatte. Nach nur zwei Alben und Hits wie „Do The Strand“ und „Virginia

Plain“ stieg Eno aus, veröffentliche experimentelle Ambient-Musik und produzierte legendäre Alben von U2 und David Bowie.