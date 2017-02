Breakfast at Polly's - Bühne frei für Polly Adler

Was ist seelisches Botox? Wer ein Instagram-Opfer? Warum heuerte Jack Nicholson ein Flugzeug mit dem Transparent „Come home, stupid bitch”? Würde Werther heute seinen Facebool-Beziehungsstatus auf „It’s complicated” ändern? Kann man das Tussi-Gen kaufen? Und sind Begräbnisse die neuen Bartheken? Warum müssen Männern in Lebensphasen, in denen sie Rotwein trinken und Rosen züchten sollten, Dritt- und Viertfamilien gründen? Und kann eine Krise jeder Idiot bewältigen, während, so Herr Tschechow, die wahren Herausforderungen der Alltag stellt? Was, verdammt, ist eigentlich Wolkerlspeck und warum kriegen ihn nur Frauen? Diese und andere rundum existentielle Fragen beantworten Polly Adler und ihre fulminante Freundinnen-Truppe im Rabenhof.



Termine: 5. und 12. März 2017, Beginn: 11.00 Uhr

Mit: Angelika Hager, Andrea Händler, Maria Happel, Petra Morzé (5. März), Sona MacDonald (12. März)

Karten unter www.rabenhoftheater.com