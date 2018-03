Breakdance vom Feinsten

Der Red Bull BC One Cypher Austria ist die wichtigste österreichische Solo Competition für Breakdance. Der Sieger qualifiziert sich für den Last Chance Cypher bei den Red Bull BC One World Finals und vertritt somit das ganze Land auf einer internationalen Bühne.

Seit den Anfängen von Red Bull BC One, im Jahr 2004, gilt diese Competition als die prestigeträchtigste Veranstaltung, die man als B-Boy gewinnen kann. Kein anderes Battle erreicht so viele Fans oder beschäftigt so viele Leute, rund um die Welt. Seit 2012 haben auch österreichische B-Boys und B-Girls (die Szenebegriffe für jemanden der Breakdance aka Breaking tanzt) die Möglichkeit dort teilzunehmen.

Der Weg zum World Final führt über den Sieg im Red Bull BC One Austria Cypher. In diesem Battle messen sich alle in Österreich lebenden Tänzerinnen und Tänzer. Nach einer Vorausscheidung treten die besten 16 in einem K.O. System gegeneinander an, um heraus zu finden, wer momentan die oder der Beste ist.

Als Jury fungieren Veteranen aus der Breakdance Szene, die selbst zahlreiche Battles gewonnen haben. Sie entscheiden anhand ihrer eigenen Kriterien wer in den traditionellen Elementen Toprock, Footwork, Freezes und Powermoves dominiert. Ebenso wichtig sind aber auch individuelle Merkmale wie Charakter, Kreativität, Ausführung und Musikalität.

Der Red Bull BC One Cypher Austria findet bereits zum zweiten Mal im Volkstheater Wien statt.

Red Bull BC One Camp Austria

Bereits am Donnerstag, 12. April 2018 vor dem Cypher startet das Programm. Es gibt Workshops mit den Judges, weitere Battles für Hip Hop und All Styles, die bereits bekannte Perfect Beat Challenge und zwei Tage lang den Clothing Market.

Foto: Red Bull