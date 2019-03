Breakdance-Battles vom Feinsten am 13. April im Volkstheater

Der Weg zum World Final führt über den Sieg im Red Bull BC One Austria Cypher. In diesem Battle messen sich alle in Österreich lebenden Tänzerinnen und Tänzer. Neu dabei ist das B-Girl Battle, in dem sich nun erstmalig Tänzerinnen aus Österreich in einer eigenen Kategorie ihr Ticket zum World Final sichern können. Bisher waren B-Boys und B-Girls im selben Bewerb.

Die letzten beiden Jahre hat The Wolfer aus Innsbruck den Titel für sich beanspruchen können. Wird es dieses Jahr einen neuen Champion geben oder kann The Wolfer sich den dritten Titel in Serie sichern?

Als Jury fungieren Veteranen aus der Breakdance Szene, die selbst zahlreiche Battles gewonnen haben. Sie entscheiden anhand ihrer eigenen Kriterien wer in den traditionellen Elementen Toprock, Footwork, Freezes und Powermoves dominiert. Ebenso wichtig sind aber auch individuelle Merkmale wie Charakter, Kreativität, Ausführung und Musikalität.