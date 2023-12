Schon einmal etwas vom „Botox“ für die Haare gehört? Kollagen heißt das Wundermittel, das aus mattem, schlappem Haar ohne Strahlkraft regelrechte Prachtmähnen à la Hollywood-Diva zaubern soll. Kollagen ist ein Protein, das vom Körper selbst gebildet wird. Es ist unter anderem für eine schöne Haut sowie starke Zähne, Nägel, Knochen und Knorpel verantwortlich. Außerdem hält es das Bindegewebe, die Sehnen, die Bänder und die Knochen zusammen. Aber je älter wir werden, desto weniger Kollagen produziert der Körper – die Haut ist nicht mehr so elastisch, erste Fältchen werden sichtbar. Und auch das Haar wird mit der Zeit schlaffer und wirkt weniger voluminös. Aufgrund seiner Eigenschaften ist Kollagen deshalb bereits in vielen Hautpflegeprodukten enthalten – aber auch bei der Haarpflege kann der Inhaltsstoff ein wahres Kraft-Elixier sein. Nicht umsonst sind Behandlungen damit bei Hollywood-Stars momentan so begehrt.

Glanz auf Bestellung

Die ULTIMATIV GROUP bietet in ihren vier Salons in Wien sogenannte „Collagen Treatments“ an – eine Behandlung kostet 80.- Euro. Dabei wird eine Kur mittels einer speziellen Technik ins Haar eingearbeitet.

Ein erneutes Haarewaschen ist danach wieder nach 48 Stundenmöglich. Das Haar wirkt danach revitalisiert und hat einen gesunden Glanz, was auch Patrick Raitz, Geschäftsführer der ULTIMATIV GROUP, unterstreicht: „Bei der ersten Behandlung bemerkt man sofort einen gravierenden Unterschied, das Haar fühlt sich gesund und volumig an. Ich kenne kein Produkt, dass nach der ersten Behandlung so ein Ergebnis erzielt. Einfach fabelhaft!“ Da die Haarstruktur aufgrund der Behandlung nicht nur glänzt, sondern auch elastischer wird, ist das Haar weniger splissanfällig und das Risiko von Haarbruch wird minimiert. Ein weiterer Tipp vom Profi: Auch bei blondiertem, gesträhntem und gefärbtem Haar sowie bei trockener Dauerwelle eignen sich Collagen-Treatments, um den Sprung von „Haaren“ zu „Haarpracht“ zu machen.