Bleib unterm Keller doch zum Frühstück

Verlosung. Luise ist 17, unbekümmert, frech und – hochschwanger. Eines Abends steht sie vor der Wohnungstür von Georg: Sachbearbeiter, um einiges älter als sie und geschieden. Georg öffnet auf ihr Klingeln. Da ist er noch weit davon entfernt zu erahnen, dass die junge Frau sein Leben komplett auf den Kopf stellen wird.

„Bleib doch zum Frühstück“ (Original: Why Not Stay For Breakfast?) ist eine herrliche Komödie über die Liebe. Und deren Zauberkraft, die zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, ihren gemeinsamen Weg finden lässt.