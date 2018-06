Birgit Nilsson – eine Opernlegende – wird 100 Jahre alt

Der 90-minütige Dokumentarfilm „BIRGIT NILSSON: A League of Her Own (BIRGIT NILSSON: Eine Klasse für sich)“ (in englischer und deutscher Fassung) zeichnet den Werdegang und das Leben der Künstlerin nach. Der Film wurde von Thomas Voigt und Wolfgang Wunderlich produziert. Freigabe für Fernsehstationen im Mai durch UNITEL, Vertrieb als kommerzielle DVD durch C Major.