„BIBLICAL SYMPHONIES“ – Jüdische Musik goes Klassik

„Wäre die alttestamentliche Behauptung ‚Im Anfang war das Wort‘ buchstäblich wahr, dann müsste dieses Wort ein gesungenes Wort gewesen sein.“ Dieser schöne Satz von Leonard Bernstein ist zugleich Name und Programm für ein fulminantes Galakonzert im weltberühmten Konzertsaal MuTh.

Anlässlich des 70. Geburtstages des Staates Israel und zu Ehren von Leonard Bernstein, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, dürfen Sie sich auf eine ganz besondere musikalische Zeitreise freuen:

In „Biblical Symphonies“ gelangen drei einzigartige Orchesterwerke zur Aufführung, die so umfassend (von Genesis bis Theresienstadt) in der rund 3.000 Jahre alten jüdischen Musikgeschichte noch nie zu hören waren.

Galakonzert im MuTh in Kooperation mit IKG-Kultur

Sonntag 14. Oktober 2018 I Beginn: 15 Uhr

Mitwirkende:

Shira Karmon I Sopran

Schulamit Meixner I Rezitation

Ronen Nissan I Dirigent

Ton der Jugend Symphonie Orchester Wien

Das Ton der Jugend Symphonie Orchester Wien besteht aus talentierten jungen Musikern, welche das Publikum mit neuen Zugängen und kreativen Interpretationen klassischer Musik stets aufs Neue überraschen.

Weiter Informationen finden Sie unter: https://muth.at/events/biblical-symphonies-20181014/