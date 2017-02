Bibi und Tina 4 – Tohuwabohu Total

"Aus gegebenem Anlass"

Ihre Hauptdarstellerinnen sind - ähnlich wie bei HARRY POTTER - parallel zu Ihren Rollen erwachsener geworden. Waren die Filme von Anfang an als Reihe angelegt? Und wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Darstellerinnen im Laufe der Jahre verändert?

Die Filme waren nicht als Reihe angelegt, aber natürlich bietet sich bei so einer starken Marke so etwas an. Nach der Trilogie sollte eigentlich Schluss sein, aber schon während des Drehs von MÄDCHEN GEGEN JUNGS bewegte mich die Möglichkeit, mit Bibi & Tina ein so realistisches Thema den Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Die beiden Mädchen gehen da einfach vorbildlich-menschlich ran, sie sind ja nie ängstlich, sondern offen für alles!

In TOHUWABOHU TOTAL sprechen Sie auch ernste Themen wie Zwangsheirat und die Flüchtlingskrise an. Was hat Sie dazu veranlasst?

Ich habe so eine ähnliche Geschichte bei den Dreharbeiten zu KNALLHART erlebt. Ich hatte ein Mädchen engagiert, die bei den Proben auch noch dabei war. Zu den Dreharbeiten ist sie dann aber nicht mehr aufgetaucht, weil ihre Eltern sie zurück in ihre Heimat geschickt hatten, weil sie heiraten musste. Dieses Erlebnis war die Inspiration für die Geschichte TOHUWABOHU TOTAL.

Haben Sie keine Angst, dass Sie damit ihr junges Publikum überfordern?

Nein überhaupt nicht! Kinder verarbeiten Geschichten, in denen es wirklich um etwas geht, auf so eine Weise sehr gut. Es bleibt ja trotzdem ein BIBI & TINA-Film.