BEST OF KABARETT

Grünmandl oder Das Verschwinden des Komikers

Eine Hommage an Otto Grünmandl (1924-2000): Andreas Vitásek lässt einen vergessenen Außenseiter des österreichischen Kabaretts wieder aufleben. Dem absurden Theater, dem Aberwitz und dem Nonsens verbunden, galt Grünmandls Aufmerksamkeit stets den zuweilen in den Wahnsinn abgleitenden Skurrilitäten des österreichischen Alltags. Ausschnitte aus Bühnenprogrammen wie „Ich heiße nicht Oblomow“ verbinden sich mit Texten aus der Spätphase und weniger bekannten Gedichten zu einem Porträt des Künstlers aus Hall in Tirol.



Offstimme: Otto Grünmandl

Konzept, Textauswahl, Bühnenbild: Andreas Vitásek

Verlags- und Aufführungsrechte: Stückgut Bühnen und Musikverlag GmbH u. Florian Grünmandl

Andreas Vitásek dankt Florian Grünmandl für seine umfassende Mitarbeit

TV Produktion: Performance Picture Entertainment

Kamera: Florian Höhlich, David Horswell, Andreas Reischl

Schnitt und Regie: David Horswell