Benefiz-Matinée

Ist das das Leben, das wir wollen?

Unsere Gesellschaft teilt sich mehr und mehr – wahrnehmbar sind Rückzug und Verharren in virtuellen und tatsächlichen Echo-Räumen. Was fehlt, ist ein offenes Einander-Begegnen all jener Biographien, die mittlerweile in ethnisch, sozial oder durch den finanziellen Status definierten Parallelwelten separiert sind.



In einer hochkarätig besetzten Matinee diskutieren Autor*innen und Denker*innen die Ursachen eben dieser Fragmentierung unserer Gesellschaft: Was macht den Menschen solidarisch, was macht ihn zum Neidgenossen? Wie bringen wir Empathie in unser Leben?

Mit: Cecily Corti, Josef Haslinger, Konrad Paul Liessmann, Robert Misik, Michaela Moser, Doron Rabinovici, Julya Rabinowich, Yasmo u. a. sowie den Schauspieler*innen Regina Fritsch, Philipp Hauß, Mavie Hörbiger und Peter Simonischek

Moderation: Heinz Sichrovsky



Initiative NEIN ZU KRANK UND ARM

Mehr als 385.000 Menschen sind in Österreich gesundheitlich mehrfach belastet und gleichzeitig von Armut betroffen. Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen, sind doppelt so oft krank wie Kinder in wohlhabenden Verhältnissen. Menschen mit niedrigem Einkommen weisen einen dreimal schlechteren Gesundheitszustand und bis zu 10 Jahre kürzere Lebenserwartung auf. Krankheit und Armut bedeuten aber nicht nur materielle Entbehrungen und Ausschluss von

notwendigen Therapien, sondern vor allem Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe.



Die Initiative NEIN ZU KRANK UND ARM hat es sich zur Aufgabe gemacht, schnelle und unbürokratische Hilfe für kranke und arme Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, bereitzustellen und als Sprachrohr für Armutsbetroffene.



Mehr Informationen zur Initiative und Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.neinzukrankundarm.at